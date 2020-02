Avant le match de Ligue Europa Olympiakos-Arsenal (0-1) ce jeudi soir, Christian Karembeu a officialisé la prolongation de contrat de Mathieu Valbuena pour une saison supplémentaire. "On savait qu’il pouvait nous donner de très belles performances, il l’a démontré. C’est vrai qu’il a eu une petite blessure, mais il est bien revenu. On l’a d’ailleurs fait signer pour une année de plus. C’est officiel", a annoncé, sur RMC Sport, le champion du monde 98 qui est aujourd'hui directeur sportif de l'Olympiakos, un club dont il a porté les couleurs lorsqu'il était joueur (2001 à 2004).