La Fédération serbe de football (FSS) a annoncé mercredi la reprise, le 30 mai, du championnat national, interrompu à la mi-mars en raison de l'épidémie du coronavirus.

Après la Bundesliga, c'est donc le championnat serbe qui est fixé sur sa reprise. "Il a été décidé que les quatre dernières journées de la saison 2019/20 seront disputées sans que soient disputés les play-offs et play-out", a annoncé la FSS dans un communiqué diffusé sur son site internet. La fédération a également adopté le calendrier de la poursuite de la saison en vertu duquel les quatre dernières journées seront disputées du 30 mai au 20 juin.

Les trois dernières étapes de la Coupe nationale -- quarts de finale, demie finales et finale -- seront disputées les 3, 10 et 24 juin, a ajouté la FSS. Le communiqué ne précise pas si les matches seront ouverts au public, mais les autorités du pays ont précisé auparavant que les restrictions sur les regroupement de plus de deux personnes étaient maintenues. Cela sous-entend que les rencontres devraient, comme dans les autres championnats d'Europe, disputées à huis-clos.

