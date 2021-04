Le conflit est plus que jamais ouvert. Selon les informations de RMC Sport , les douze clubs à l'origine de la Super Ligue (Real Madrid, FC Barcelone, Atletico Madrid, Manchester United, Manchester City, Chelsea, Tottenham, Liverpool, Arsenal, Juventus, Inter et Milan AC) auraient démissionné de tous les postes liés à l’association européenne des clubs (ECA) mais également de ceux liés au conseil d’administration, des commissions et des panels de l’UEFA.