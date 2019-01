Tebas fait encore des siennes et s'oppose à l'élection d'Al-Khelaïfi à l'UEFA

Javier Tebas s’oppose vigoureusement à l’élection, hier, du président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, au comité de exécutif de l’UEFA, et l’a fait savoir haut et fort ce jeudi. "Sa nomination doit être rejetée parce qu'elle viole toutes les règles de bonne gouvernance", a déclaré Tebas dans une déclaration écrite transmise à l'AFP. "Non seulement en raison du dossier (du PSG) en terme de fair-play financier, mais aussi parce que (Al-Khelaïfi) est président de beIN Sports, l'un des principaux détenteurs de droits télévisés de l'UEFA", a ajouté le président de LaLiga.

Le président du Paris Saint-Germain a été élu mercredi pour représenter l'Association européenne des clubs (ECA) au sein du comité exécutif de l'UEFA, le gouvernement de l'instance européenne. Son élection doit encore être formellement ratifiée lors du congrès de l'UEFA le 7 février à Rome.

Cette nomination intervient alors que le PSG est toujours sous le coup d'une procédure menée par l'UEFA dans le cadre du fair-play financier (FPF).

Tebas, défenseur des intérêts des équipes espagnoles et grand pourfendeur des clubs détenus par des fonds souverains, n'a cessé ces derniers mois d'accuser le Paris SG d'entorses au FPF.