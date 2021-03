La LFP l'a annoncé ce jeudi. Le prochain Trophée des champions opposant le champion de France au vainqueur de la Coupe de France se déroulera le 1er août 2021 à Tel Aviv (Israël), au stade Bloomfield (28 000 places environ). La LFP a souvent fait en sorte d'organiser cet événement loin de France, afin de s'offrir une sorte de vitrine à l'international. Shenzhen (Chine), Tanger (Maroc) ou encore Montréal (Canada) l'ont tour à tour accueilli ces dernières années.

Les 37e et 38e journées décalées

Le PSG est sorti vainqueur des huit dernières éditions de ce trophée généralement disputé en ouverture de la saison. La dernière, repoussée pour cause de pandémie de Covid-19, s'est tenue à Lens en janvier, pour une victoire parisienne contre Marseille (2-1). En cas de vainqueur identique du Championnat et de la Coupe, c'est le dauphin du classement de L1 qui affronte le champion dans cette affiche.

La LFP a par ailleurs annoncé que les deux dernières journées de Ligue 1 cette saison, des multiplex initialement prévus les samedi 15 et 22 mai, seront décalés d'un jour et auront lieu les dimanche 16 et 23 mai, à 21h.

