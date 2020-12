Football

The Best FIFA Football Awards - Lewandowski "fier" d'avoir fini devant Messi et Ronaldo

Robert Lewandowski a été élu meilleur joueur lors de la cérémonie des The Best FIFA Football Awards jeudi. Le joueur bavarois qui a terminé devant Cristiano Ronaldo et Lionel Messi a fait part de sa fierté et a eu une pensée pour son équipe, le Bayern Munich.

