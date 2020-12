Football

The Best FIFA Football Awards - Lewandowski sacré !

Ce jeudi soir, la FIFA organisait la cérémonie des The Best FIFA Football Awards. Finaliste face à Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, c'est bien Robert Lewandowski, auteur d'une année extraordinaire, qui a été élu meilleur joueur.

00:00:27, 10 vues, il y a 2 heures