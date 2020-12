Football

The Best FIFA Football Awards - Meilleure gardienne, Bouhaddi rend hommage à Houllier

Ce jeudi soir, la FIFA organisait la cérémonie des The Best FIFA Football Awards. Plusieurs titres étaient en jeu, notamment celui de meilleure gardienne. Les trois finalistes étaient Christiane Endler, Alyssa Naeher et Sarah Bouhaddi. Et c'est la Française, gardienne de l'OL et vainqueur de la Ligue des Champions Féminines, du championnat et de la Coupe de France, qui a été sacrée.

00:00:43, 10 vues, il y a une heure