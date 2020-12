Football

Copinage, Neymar oublié et scandale Messi : Trophées The Best, la grande duperie

FIFA THE BEST - Le classement FIFA The Best a sacré Robert Lewandowski en 2020. Mais derrière lui, Neymar n'est pas sur le podium et certains choix interpellent Maxime Dupuis et Martin Mosnier...

00:08:04, 67 vues, il y a une heure