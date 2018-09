Cristiano Ronaldo, grand absent de la soirée des trophées "The Best" ?

Qui va être élu meilleur joueur de la saison passée ? La réponse, c'est ce soir lors de la cérémonie des trophées FIFA "The Best", qui se déroulera au Royal Festival Hall de Londres. En lice, trois joueurs : Cristiano Ronaldo (Juventus), Luka Modric (Real Madrid) et Mohamed Salah (Liverpool). Si le trophée devrait se jouer entre les deux premiers, le Portugais, passé à la Juve entre-temps, n'a pourtant toujours pas confirmé sa présence aux organisateurs. De quoi en déduire que Modric sera le grand vainqueur du trophée ? L'information, révélée par AS, peut pousser à le croire.

Le prix Puskas pour Ronaldo ?

Après avoir snobé le tirage au sort de la Ligue des champions, où son ancien coéquipier avait remporté le trophée du meilleur joueur UEFA de l'année à ses dépens, Cristiano Ronaldo pourrait donc (re)faire le coup ce lundi soir. Pour se consoler, le joueur de la Juve peut espérer remporter le prix Puskas (plus beau but de l'année) grâce à son retourné... face à la Juve la saison passée.

Toujours selon AS, Lionel Messi, présent lui aussi dans la liste du prix Puskas, a de son côté confirmé sa présence au Royal Festival Hall de Londres.