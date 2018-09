Luka Modric élu "joueur FIFA de l'année 2018"

Luka Modric commence à cumuler les récompenses individuelles. Après avoir été élu meilleur joueur de la Coupe du monde et meilleur joueur de l'UEFA 2017-18, le Croate a obtenu le titre de joueur FIFA de l'année 2018 lundi soir, lors de la cérémonie The Best. Essentiel dans la nouvelle victoire du Real Madrid en Ligue des champions comme sur le parcours de la Croatie jusqu'à sa première finale de Coupe du monde, le milieu de terrain de 33 ans a obtenu plus de voix que les deux autres finalistes pour cette récompense, Cristiano Ronaldo et Mohamed Salah.