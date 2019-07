Mbappé, Deschamps et un total de cinq Français nommés pour les prix The Best FIFA

Kylian Mbappé meilleur joueur du monde ? L’attaquant du Paris Saint-Germain fait en tout cas partie de la discussion en sa qualité de nommé pour le prix The Best FIFA de joueur de l’année. L’instance qui régit le football à l’échelle planétaire a donné mercredi à connaître les identités des candidats à quatre distinctions, les plus prestigieuses – meilleur joueur, meilleure joueuse, meilleur entraîneur football masculin, meilleur entraîneur football féminin – et cinq Français ont droit de cité.

Mbappé aura de la concurrence chez les hommes. Le champion du monde est dans une short list dans laquelle on retrouve du très lourd : Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt, Eden Hazard, Harry Kane ainsi que trois joueurs de Liverpool vainqueurs de la Ligue des champions, Mohamed Salah, Sadio Mané et Virgil van Dijk. Ces dix joueurs, comme l’ensemble des nommés, ont été sélectionnés par un panel d’experts.

Chez les femmes, deux Tricolores sont dans la course à la récompense : la capitaine des Bleues Amandine Henry et leur roc défensif Wendie Renard. Les deux joueuses de l'Olympique Lyonnais n'auront pas forcément la faveur des pronostics face aux quatre championnes du monde américaines : Julie Ertz, Rose Lavelle, Alex Morgan et Megan Rapinoe. Troisième en 2018 et premier Ballon d'Or féminin de l'histoire, la Norvégienne Ada Hegerberg est présente dans cette liste de douze joueuses, tout comme sa compatriote Caroline Graham Hansen, les Anglaises Lucy Bronze et Ellen White, la Néerlandaise Vivianne Miedema et l'Australienne Sam Kerr.

Récompensé en 2018 après avoir guidé l'équipe de France vers son deuxième titre de champion du monde, Didier Deschamps remet sa couronne en jeu. Le sélectionneur des Bleus aura lui aussi fort à faire face à des coaches qui ont davantage attrapé la lumière sur la période allant du 16 juillet 2018 au 19 juillet 2019, celle qui compte pour The Best. On pense à Jürgen Klopp, champion d'Europe avec Liverpool, à Pep Guardiola, auteur d'un triplé avec Manchester City, à Erik Ten Hag, coach d'un séduisant Ajax, ou encore aux sélectionneurs qui ont brillé à l'échelle continentale : Djamel Belmadi, champion d'Afrique avec l'Algérie, et Tite, vainqueur de la Copa América avec le Brésil.

Reynald Pedros, chef de file d'un OL qui a réussi un magnifique triplé D1-Coupe de France-Ligue des champions, a plus de chances de conserver son prix d'entraîneur de l'année pour le football féminin. Mais en cette année de Coupe du monde, la sélectionneuse des Etats-Unis, Jill Ellis, aura logiquement l'étiquette de favorite après la quatrième étoile décrochée par les Américaines en France.

En attendant de connaître l'identité des trois finalistes de chaque catégorie - communiquée ultérieurement - et les vainqueurs, dévoilée lors d'une cérémonie qui se tiendra à Milan le 23 septembre, vous pouvez voter pour vos trois candidats favoris sur le site de la FIFA. Et ça ne compte pas pour du beurre : les votes du public, des sélectionneurs, des capitaines des équipes nationales et des médias sont pris en compte à parts égales (25% chacun) dans la détermination du résultat final. A vous de jouer.