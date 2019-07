En attendant le 23 septembre et la cérémonie de remise des prix The Best FIFA, on vous propose de voter pour élire officieusement le meilleur joueur, la meilleure joueuse et le meilleur entraîneur de football masculin de la saison écoulée. L'instance du football mondial a révélé mercredi l'identité des nommés dans ces différentes catégories. A vous de trancher...