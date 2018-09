Pas de Cristiano Ronaldo, Bale ni de Pavard, le but de l'année est l'oeuvre de Salah selon la FIFA

Salah, auteur du but de l'année pour son oeuvre face à Everton la saison dernière ? Un petit exploit lorsqu'on jette un oeil à la liste des nommés à savoir : Cristiano Ronaldo et sa reprise de volée contre la Juve en C1, Benjamin Pavard et son incroyable demi-volée face à l'Argentine de Messi, lui-même nommé pour son golazo contre le Nigeria lors de cette même Coupe du monde. Sans oublier le fabuleux retourné de Gareth Bale contre Liverpool en finale de Ligue des champions.