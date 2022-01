Messi snobe Lewandowski

Ronaldo zappe Messi

Lionel Messi s’est classé deuxième du classement derrière Robert Lewandowski. Et ce n’est pas grâce à Ronaldo. Le Portugais n’a pas cité son rival éternel puisqu’il a préféré l’attaquant polonais du Bayern Munich et les deux milieux de Chelsea, N’Golo Kanté et Jorginho.

Lionel Messi et Cristiano Ronaldo lors de leur ancienne vieLionel Messi et Cristiano Ronaldo lors de leur ancienne vie Crédit: Getty Images

Thiago Silva préfère Neymar aux Blues…

Thiago Silva ne manquait pas de prétendants dans son équipe de Chelsea, avec laquelle il a remporté la Ligue des champions. Le Brésilien a néanmoins préféré l’un de ses compatriotes : Neymar. Assez bizarrement et malgré une année tronquée et décevante, le capitaine du Brésil a donné sa première place au numéro 10 de la sélection. Jorginho arrive en troisième position, derrière Lewandowski.

…et Hugo Lloris préfère les Bleus

Pas de jaloux avec "Captain Lloris". Le gardien de Tottenham n’a pas voulu créer de dissensions en équipe de France. Le portier des Bleus n’a pas cherché bien loin pour constituer son podium. Lloris a voté Karim Benzema, Kylian Mbappé et N'golo Kanté.

Didier Deschamps copie Hugo Lloris (ou le contraire)

Si vous avez lu le paragraphe précédent, vous connaissez les choix de DD. Le sélectionneur de l’équipe de France n’est pas allé chercher très loin ses lauréats. Comme son capitaine, Deschamps a voté pour le trio Benzema - Mbappé - Kanté. Dans le même ordre. Capitaine et sélectionneur sur la même longueur d'onde, c'est beau.

Scaloni vote Messi, Santos zappe Ronaldo

Eux aussi sont sélectionneurs. Mais eux ont mis un peu plus de variété dans leurs choix. Si Lionel Scaloni n’a pas oublié de mettre Lionel Messi en choix numéro 1, l’Argentin a ouvert sa liste aux deux compères parisiens de la Pulga, Kylian Mbappé et Neymar. Fernando Santos, lui, n’a pas souhaité ménager Cristiano Ronaldo puisque le joueur de Manchester United n'apparaît pas dans ses trois choix (Kanté, Jorginho, Lewandowski). Sûr que CR7 a apprécié.

