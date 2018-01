"C'est un petit homme" : Le ping-pong verbal continue entre Conte et Mourinho

Sa condamnation pour match arrangé rappelée vendredi par l'entraîneur de Manchester United Jose Mourinho, son homologue italien de Chelsea Antonio Conte a qualifié samedi en retour le Portugais de "petit homme", nouvel épisode en date des propos amers qu'échangent les deux rivaux ces derniers temps.

"On le connait bien", a réagit samedi Conte après le match de Coupe d'Angleterre contre Norwich (0-0), au sujet du "Special One". "Mais avec lui, c'est toujours pareil, c'est sa façon de faire et ce n'est pas une surprise. Vous faites cela quand vous essayez de faire mal. Mais si vous connaissez l'histoire, vous savez que j'ai été blanchi par le tribunal. Quand vous faites ça, c'est que vous êtes un petit homme".

Le technicien des Blues a été acquitté en Italie en 2016 alors qu'une peine de six mois de suspension avait été requise contre lui en lien avec des accusations de matches arrangés lorsqu'il dirigeait Sienne en Serie B en 2011. L'ex-sélectionneur de l'Italie, qui a toujours nié les faits, a purgé quatre matches de suspension en 2012 pour cette affaire.

Alors que les deux hommes entretiennent depuis plusieurs mois des rapports distants, le duel à fleurets mouchetés a rebondi ces derniers temps, initié par le prédécesseur de Conte à Chelsea.

Interrogé sur son nouveau comportement sobre lors des matches, Mourinho avait expliqué dernièrement qu'il avait décidé d'arrêter de "faire le clown" le long de la touche. S'il n'avait nommément visé personne, les médias britanniques avaient estimé que la tirade était adressée à Conte et Jürgen Klopp, qui gesticule également beaucoup lorsque Liverpool joue.

En réponse, l'Italien avait estimé que "Mou" souffrait peut-être de "démence sénile" au point d'avoir oublié son comportement dans un passé récent. "Ce qui ne m'est jamais arrivé et ne m'arrivera jamais en tout cas, c'est d'être suspendu pour match arrangé", avait du coup contre-attaqué Mourinho dans la foulée de sa victoire en coupe contre Derby. "Ce n'est pas la 1re fois, a poursuivi Conte. Il s'est comporté ainsi dans le passé et il continue dans le présent. Quand vous êtes comme ça, vous ne pouvez pas changer".