FA Cup (3e tour) : L'insatiable Kane a (encore) porté Tottenham

Tottenham peut une nouvelle fois dire un grand merci à Harry Kane. Longtemps accrochés à Wembley par Wimbledon, équipe de League One (D3 anglaise), les Spurs ont pu compter sur le doublé de leur avant-centre pour débloquer la situation avant de s'imposer sur un score finalement assez large(3-0). Kane a fait la différence en marquant deux fois en l'espace de seulement deux minutes (63e, 65e). Le défenseur belge Jan Vertonghen (71e) a définitivement assuré la qualification de l'équipe de Mauricio Pochettino pour le 4e tour.

Kane poursuit ainsi sa magnifique saison. L'international anglais en est désormais à 26 buts toutes compétitions confondues avec Tottenham cette saison, et 125 en carrière sous le maillot des Spurs. Soit un de plus que l'un des joueurs les plus emblématiques du club, Teddy Sheringham. Il avait fallu 277 matches à Sheringham pour atteindre le total de 124 buts. Kane n'a eu besoin d'en disputer que 190 pour le dépasser.