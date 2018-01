Manchester United défiera le Petit Poucet Yeovil Town en 16e

La magie de la Coupe a opéré en Angleterre lors du tirage au sort des 16es de finale de la FA Cup, qui se disputeront du 26 au 29 janvier prochain. 21e de League Two, l'équivalent de la quatrième division, le Petit Poucet Yeovil Town a tiré Manchester United, 12 fois vainqueur de la compétition. Il s'agit de retrouvailles puisque les Red Devils, alors entraînés par Louis Van Gaal, avaient déjà affronté cette équipe en 2015. MU s'était imposé 2-0 grâce à des buts d'Ander Herrera et... Angel Di Maria.

Pep Guardiola et ses Citizens s'en sortent aussi plutôt bien puisqu'ils affronteront le vainqueur du match entre Mansfield (D4) et Cardiff City (D2). Tottenham sera aussi opposé à une équipe de League Two (D4), Newport County. A noter également des duels entre clubs de Premier League, Liverpool-West Bromwich Albion, Southampton-Watford, et potentiellement celui entre Newcastle et Chelsea si les Blues gagnent leur replay face à Norwich.

Le tableau complet des 16es de finale