Pedro et Morata exclus, Chelsea s'est qualifié à 9 face à Norwich (1-1, 5-3 Tab)

Chelsea, le champion d'Angleterre en titre qui restait sur trois nuls 0-0 depuis début décembre, s'est qualifié au forceps pour les 16e de finale de la Coupe d'Angleterre, 5 tirs au but à 3 devant Norwich (D2), tandis que Bournemouth, 13e du championnat anglais, a été éliminé par un club de D3. Les Blues menaient pourtant 1-0 après le but de Michy Batshuayi à la 55e minute et se dirigeait vers une qualification tranquille et surtout leur première victoire depuis le 6 décembre. Mais dans le temps additionnel, Jamal Lewis a redonné vie à Norwich en égalisant de la tête, et avec l'aide du poteau, à la 90+4e minute.

Comme aucune équipe n'a réussi à marquer lors des 30 minutes de prolongation dont la fin a été marquée par deux exclusions -- Pedro Rodriguez pour un deuxième carton jaune, et Alvaro Morata pour contestation de l'arbitre -- la qualification pour les 16e de finale s'est donc décidée aux tirs au but. Si Chelsea a réussi tous ses tirs, son gardien a été la vedette du soir en repoussant avec autorité la première tentative de Norwich. Et c'est la vedette de l'équipe, Eden Hazard, qui a conclu la série victorieuse des siens.

Dans les matches à rejouer du 3e tour, Bournemouth a été la plus grosse victime en tombant lourdement sur le terrain de Wigan (D3) 3 à 0, alors que Swansea a battu Wolverhampton (D2) 2 à 1. L'autre élimination la plus marquante du 3e tour de la FA Cup est celle d'Arsenal, tenant du trophée, tombé 4-2 sur le terrain de Nottingham Forest, un double ancien champion des clubs retombé depuis en D2.