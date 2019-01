City a signé un nouveau festival

City n’a pas tremblé. Les hommes de Pep Guardiola se sont qualifiés sans la moindre difficulté pour les huitièmes de finale de la FA Cup en venant à bout d’une équipe bis de Burnley (5-0) grâce à des buts de Jesus, Bernardo Silva, De Bruyne, un csc de Long et un penalty de Sergio Agüero. Eliminés, les Clarets peuvent quant à eux désormais se concentrer pleinement sur leur mission maintien en Premier League.

Huitième victoire d’affilée toutes compétitions confondues, trente-trois buts marqués, seulement deux encaissés et sixième clean sheet consécutif, les Citizens marchent sur l’eau en ce début d’année 2019. Et ce n’est pas Burnley, 16e de Premier League à qui il manquait pas moins de sept titulaires au coup d’envoi - Sean Dyche ayant décidé de ne pas aligner Heaton, Bardsley, Mee, Cork, Westwood, Barnes et Wood (Gudmundsson est quant à lui blessé) - qui allait interrompre la folle série des Skyblues.

De Bruyne sur le bon chemin

Les Mancuniens ont eu la main mise sur la rencontre de bout en bout. A peine ont-ils douté un instant lorsqu’Otamendi a manqué sa conduite de balle (49e) laissant Vydra partir seul au face-à-face avec Ederson. Mais l’attaquant tchèque a manqué l’occasion d’égaliser après que Jesus ait ouvert la marque en première mi-temps (23e), son huitième but sur ses cinq derniers matches. City a failli se mordre les doigts de ne pas avoir tué le match plutôt mais trois minutes plus tard, Bernardo Silva a doublé la marque mettant fin aux maigres espoirs des Clarets.

Les Citizens marqueront encore par trois fois (52e, 61e et 85e) grâce notamment à un Kévin De Bruyne qui est en train de revenir à son meilleur niveau. Le Belge, titulaire pour la troisième fois d’affilée toutes compétitions confondues, a illuminé le terrain de ses passes offrant même le deuxième but à Bernardo Silva.

Avec cette victoire, Manchester City reste en course dans toutes ses compétitions (Carabao Cup, FA Cup, Premier League et Ligue des champions) et peut toujours espérer réaliser le quintuplé. Ca commence mardi par un déplacement à Newcastle en championnat pour continuer à mettre la pression sur le leader Liverpool, distant de quatre points. Burnley (16e) se déplace le même jour sur le terrain de Manchester United pour viser un 6e match sans défaite en Premier League et continuer à s’éloigner de la zone de relégation, qui elle, n’est que trois points derrière.