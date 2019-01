Le jeune Willock envoie Arsenal en 16es

Une équipe remaniée mais une qualification sans souci pour Arsenal. Avec un quatuor offensif, Iwobi, Willock, Maitland-Niles et Nketiah d’à peine 20 ans de moyenne d’âge, les Gunners ont rejoint les autres grosses écuries de la Premier League qui ont assurées leur présence au tour suivant, à savoir Tottenham, Chelsea et Manchester United, grâce à son succès face à Blackpool (3-0), 11e de League One (3e division).

Les joueurs d’Unai Emery, qui avait aligné Aaron Ramsey au milieu de terrain et Petr Cech dans les buts, ont fait la différence en première période grâce à un doublé de Joe Willock (11e et 37e). L’Anglais de 19 ans avait disputé deux matches de Ligue Europa cette saison pour un but. Iwobi a parachevé le succès en fin de rencontre.