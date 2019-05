Manchester City version 2018-19 est historique. Facile vainqueur d'une modeste équipe de Watford en finale de la FA Cup (6-0), le club entraîné par Pep Guardiola a réalisé le triplé domestique après s'être adjugé la League Cup et la Premier League. Une grande première dans le Royaume et elle ne souffre d'aucune contestation au regard de la domination des Citizens observée ces derniers mois. Ils terminent donc l'exercice sur une bonne note, eux qui ont connu une sortie de route précoce en Ligue des Champions. Au passage, c'est la sixième FA Cup remportée par Manchester City.

En Angleterre, il y a Manchester City… et les autres. Les hommes de Pep Guardiola avaient l'occasion de marquer l'Histoire en finale de la FA Cup. Et ils n'ont pas tremblé, passée une première alerte sur l'un des rares contres des Hornets. Le scénario est ensuite apparu un peu trop idéal pour des Citizens appliqués et concentrés. La première mèche a été allumée par David Silva, qui a fait payer une perte de balle adverse (1-0, 26e). Une fois cette ouverture du score acquise face à un bloc bas ayant laissé trop de libertés aux attaquants, Watford a explosé.

Les 4 fantastiques

Gabriel Jesus s'est chargé de faire le break avant de rentrer aux vestiaires, sur une offrande signée Bernardo Silva (2-0, 38e), même si le but avait été un temps accordé à Raheem Sterling, dernier à toucher le ballon pour assurer le coup. Préféré à Sergio Agüero, laissé sur le banc, le Brésilien a ensuite enfilé son costume de passeur décisif pour Kevin de Bruyne, auteur d'une entrée en jeu payante (3-0, 61e), avant de marquer à nouveau (4-0, 68e). A 4-0, Manchester City n'était toujours pas rassasié, notamment Raheem Sterling, finalement auteur d'un doublé avec deux réalisations dans les dix dernières minutes (81e, 87e) pour plier l'affaire et matérialiser la domination de son équipe au tableau d'affichage.

La marche était beaucoup trop haute pour Watford, qui a subi les débats pendant 90 minutes. Manchester City, lui, a tenu son rang comme on s'y attendait pour valider une saison comme l'Angleterre n'en avait encore jamais vue. Si on rajoute le Community Shield obtenu il y a quelques mois, le double champion de Premier League en titre a réalisé un quadruplé retentissant. Il fera oublier aux supporters l'absence de leur club dans une finale européenne pourtant 100 % anglaise. Outre-Manche, personne ne pourra désormais faire mieux.