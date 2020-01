"Ce sont les gamins qui joueront le replay" : Klopp ne veut pas renoncer à sa trêve hivernale

Liverpool s'en serait bien passé. Incapables de battre Shrewsbury (D3) lors du 4e tour de la FA Cup (2-2), dimanche, les Reds vont devoir jouer le replay... en pleine trêve hivernale. "J'ai dit aux garçons il y a déjà deux semaines qu'on aurait notre trêve de Noël, ce qui veut dire qu'on ne sera pas (au match rejoué). Ce sont les gamins qui joueront", avait déclaré Klopp après le match.

"En avril 2019, on a reçu un lettre de la Premier League, je crois, où ils nous demandaient de respecter la trêve hivernale et de ne pas organiser pendant cette période de match amical ou de compétition. Nous respectons cela", a plaidé le coach allemand. Dans un championnat qui joue le lendemain de Noël et le 1er janvier, les instances avaient fini par introduire une coupure en deux temps cette saison en étalant une journée de championnat sur deux week-ends pour permettre à chaque équipe d'avoir deux semaines de repos au mois de février.

La FA a contredit Klopp

Liverpool devait ainsi recevoir Southampton le 1er février pour la 25e journée, avant de se déplacer le 15 à Norwich pour la 26e. Mais après avoir gâché un avantage de 2 buts et s'être fait rejoindre par Shrewsbury, grâce à deux buts en dix minutes du remplaçant Jason Cummings, les Reds sont supposés jouer le 4 février à Anfield. Ce match sera joué par l'équipe des moins de 21 ans, emmenée par son entraîneur Neil Critchley, qui avait déjà dû "remplacer" l'équipe A pour un quart de finale de Coupe de la Ligue, quand les Seniors étaient au Qatar pour le Mondial des Clubs.

Jurgen KloppGetty Images

Une expérience qui avait mal tourné, puisque les Baby Reds avaient perdu 5-0. Lundi, la FA a contredit en partie Klopp, affirmant qu'avant "le début de la saison 2019/2020, tous les clubs avaient accepté que les matches à rejouer du quatrième tour de la Coupe d'Angleterre seraient rejoué, si nécessaire, pendant la première semaine de la trêve internationale".

Tottenham et Southampton, qui se sont neutralisés (1-1) et Newcastle, tenu en échec chez lui par le club de D3 Oxford United (0-0), samedi, sont dans le même cas de figure.