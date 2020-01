Les Spurs, qui n'avaient pas pu faire mieux que 1-1 sur le terrain du 16e de Championship, le 5 janvier, ont cette fois-ci bouclé l'affaire en un quart d'heure. La paire argentine, Giovani Le Celso (2e) et Erik Lamela (15e) ont inscrit les deux buts sur des frappes dans la surface et offert un avantage qui aurait dû être encore plus confortable à la pause. En se contentant de contrôler le reste du match, avec plus de 70% de possession, les hommes de José Mourinho ont une nouvelle fois craqué défensivement.

C'est une frappe chirurgicale de George Saville qui a permis à "Boro" de les faire trembler, même si les joueurs du nord-est de l'Angleterre semblaient ne plus avoir beaucoup de réserves pour renverser la situation. Au prochain tour, les Spurs se rendront à Southampton le 25 janvier, affronter l'une des équipes en forme de Premier League.

De son côté, Newcastle, qui menait 3-0 au bout de 26 minutes, n'a pas beaucoup souffert pour prendre le meilleur sur Rochdale qui avait arraché l'égalisation à la 79e minute lors du premier match. Newcastle recevra Oxford United (D3) pour le 4e tour.



Résultats des matches à rejouer du 3e tour

Blackpool (D3) - Reading (D2) : 0-2

Coventry (D3) - Bristol Rovers (D3) : 3-0

Newcastle - Rochdale (D3): 4-1

Shewsbury (D3) - Bristol City (D2): 1-0

Tottenham - Middlesbrough (D2): 2-1

Tranmere (D3) - Watford: remis au jeudi 23 janvier

Mercredi 15 janvier

20h45 : Manchester United - Woverhampton et Carlisle (D4) - Cardiff (D2)