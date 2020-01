Il s'agit d'un exploit d'autant plus grand que Tranmere était mené (3-0) au bout de 34 minutes lors du premier match, le 4 janvier, avant d'inscrire trois buts entre la 65e et la 87e minute pour arracher un improbable (3-3). Le match devait être rejoué le 14 janvier, mais les intempéries avaient contraint les instances à le repousser six heures avant le coup d'envoi et les séquelles des pluies diluviennes étaient encore visibles sur la pelouse.

Watford, qui avait envoyé une équipe B, a eu du mal à résister à la pression des hôtes, qui ont ouvert la marque en fin de première période par le Camerounais Emmanuel "Manny" Monthé (1-0, 38e). Les Hornets ont égalisé après un cafouillage (1-1, 68e) avant d'être sauvés par le poteau (71e) sur un tir de Paul Mullin. Mais Mullin a finalement bien été le héros de la soirée en marquant de la tête le but victorieux juste avant la mi-temps de la prolongation (2-1, 105e). C'est Manchester United qui viendra à Tranmere ce week-end pour le 4e tour. Pas au mieux en ce moment, les Red Devils sont prévenus.