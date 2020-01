Manchester United n'a pas fait de détail. En déplacement sur le terrain - en piteux état - de Tranmere ce dimanche, la formation entraînée par Ole Gunnar Solskjaer s'est baladée (0-6). Les Red Devils, qui ont trouvé le chemin des filets par l'intermédiaire de six buteurs différents (Harry Maguire, Diogo Dalot, Jesse Lingard, Phil Jones, Anthony Martial et Mason Greenwood) menaient déjà 5-0 à la pause. A noter que les Rovers, pourtant en League One (D3 anglaise), s'étaient offert le scalp de Watford au tour précédent (2-1 a.p. au replay).