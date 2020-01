Tottenham en ballotage, West Ham sorti par un club de d2

Tottenham va devoir remettre ça. Contre Southampton, Les Spurs pensaient avoir fait le plus dur en prenant l'avantage juste avant l'heure de jeu par Son Heung-min, mais leur défense trop perméable a une nouvelle fois cédé. À trois minutes du terme, c'est l'ancien joueur d'Angers et de Lille, Sofiane Boufal qui a égalisé pour sauver la mise des Saints (1-1). Les deux équipes vont devoir rejouer ce 4e tour de la Coupe d'Angleterre.

Pour West Ham, qui ne doit sa place hors de la zone rouge (17e) qu'à une meilleure différence de but que Watford et Bournemouth, les choses ne s'arrangent pas. Menés à partir de la 9e minute par West Brom, leader de la course à l'accession en Premier League devant Leeds, les Londoniens n'ont jamais su revenir, pas même après l'expulsion du défenseur Semi Ajayi à vingt minutes de la fin.

Autre club de Premier League accroché, Newcastle, qui a concédé un piteux 0-0 contre Oxford United (D3). Leicester et Sheffield United ont, eux, fait respecter la logique en allant l'emporter chez des clubs de D2, respectivement contre Brentford (1-0) et Milwall (2-0). Dans le seul duel entre équipes de Premier League samedi, la lanterne rouge Norwich s'est offert un petit rayon de soleil en gagnant à Burnley (2-1).