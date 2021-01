Arsenal est retombé dans ses travers. Après six matchs sans défaite et cinq matchs sans encaisser de but, les Gunners se sont inclinés face à Southampton, en 16e de finale de la FA Cup (1-0), samedi. Malgré une dernière demi-heure dominée par les joueurs de Mikel Arteta, ceux de Ralph Hasenhüttl n’ont pas volé leur qualification, et sont parvenus à faire la différence grâce à un centre de Walker-Peters, dévié par Gabriel dans son propre but (23e). Les Saints s’offrent le tenant du titre et retrouveront Wolverhampton au tour suivant.

Comme pour Walker-Peters sur son côté droit, énormément de ballons sont passés par sa zone tout au long de la rencontre, et en sont ressortis bonifiés, tant sa justesse technique a permis à son équipe de jouer dans l’avancée. Plus forts dans les duels, mieux organisés tactiquement et plus efficaces devant, les joueurs de Southampton ont été supérieurs dans presque tous les domaines. Leur victoire et leur qualification ne souffrent d’aucune contestation, et ce sont désormais les Wolves qui se dresseront sur leur route au tour suivant. Pour Arsenal en revanche, les maux semblent encore multiples, et Mikel Arteta devra trouver des solutions, s’il ne veut pas que cette deuxième partie de saison soit (très) longue.