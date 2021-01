C’est ce que l’on appelle un match à sens unique. Tranchant et appliqué, Manchester City a livré une très belle prestation face à Birmingham City, actuel 18e de Championship, pour se qualifier au quatrième tour de la FA Cup (3-0). Auteur d’un doublé lors des quinze premières minutes, Bernardo Silva a vu Phil Foden aggraver la marque avant que les Citizens ne baissent le pied en seconde période.

Pour son entrée dans la compétition, Manchester City n’a laissé que des miettes à son adversaire, dont les objectifs se limitent à sauver sa peau en deuxième division anglaise. Les classes d’écart séparant les deux formations ont rapidement été démontrées par les joueurs de Pep Guardiola, qui ont accaparé le ballon et ouvert le score à la suite d’une superbe reprise de volée de Bernardo Silva en pleine lucarne droite d’Andres Prieto (1-0, 8e).

Le milieu offensif portugais, qui n’avait pas encore marqué le moindre but cette saison, s’est fait un malin plaisir de doubler la mise quelques minutes plus tard en reprenant une offrande de Kevin De Bruyne (2-0, 15e). Et le calvaire de Birmingham, totalement dépassé, n'était pas terminé.