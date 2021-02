Et de 15 ! En s’imposant (1-3) face à Swansea City en huitièmes de finale de FA Cup grâce à des réalisations de Kyle Walker (30e), Raheem Sterling (47e) et Gabriel Jesus (50e) contre un but de Morgan Whittaker (77e), Manchester City ne s’est pas seulement qualifié pour les quarts de finale de la compétition. Les Skyblues ont également établi un nouveau record en devenant la première équipe anglaise de l’histoire à enchaîner quinze victoires toutes compétitions confondues. Une marque que les hommes de Pep Guardiola chercheront à améliorer dès samedi en championnat contre Tottenham.