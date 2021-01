Eliminés en 1/2 finale l’an dernier par Chelsea (1-3), les hommes d’Ole Gunnar Solskjaer retrouvaient la FA Cup, coupe remportée à 12 reprises par le club et dont le dernier triomphe remonte à 2016. Les Mancuniens ont idéalement lancé le match avec un but de Scott McTominay, son 4e de la saison (toutes compétitions confondues). Sur un corner tiré par Alex Telles, l’Ecossais, capitaine ce soir, a sauté plus haut que tout le monde et a smashé le ballon pour l’envoyer dans la lucarne de Bachmann (5e).