Une promenade de santé pour Chelsea. Pour leur entrée en lice au 3e tour de FA Cup samedi, les Blues ont écrasé Chesterfield, pensionnaire de 5e division (5-1). Werner et Lukaku ont marqué et les Londoniens enchaînent un dixième match de rang sans défaite. Idéal avant une semaine charnière avec la demi-finale retour de Carabao Cup à Tottenham et un déplacement sur la pelouse de Manchester City, leader de Premier League.

Pour ce rendez-vous, Thomas Tuchel avait décidé d’aligner une équipe très offensive (Hudson-Odoi, Ziyech, Pulisic, Lukaku et Werner d’entrée) et compétitive pour "respecter l’adversaire" et faire le travail le plus rapidement possible. Message entendu par ses joueurs qui n’ont pas tardé à montrer la nette différence entre les deux formations. A l’affût après un tir de Ziyech, Werner a rapidement ouvert le score dans les six mètres (1-0, 6e). D’une jolie frappe enroulée, Hudson-Odoi a fait le break (2-0, 18e). Titulaire pour le deuxième match de rang après sa sortie médiatique polémique, Lukaku a profité d’une offrande de Hall pour marquer à son tour (3-0, 20e). Dépassés, les joueurs de Chesterfield ont à nouveau cédé sur une tête de Christensen (4-0, 39e).

Tuchel a pu faire tourner

Quatre buts d’avance à la pause : inutile de forcer sur les organismes des cadres. Kovacic et Lukaku ne sont donc pas revenus sur la pelouse dans un deuxième acte bien plus équilibré. Ziyech a d’abord transformé un penalty obtenu par Pulisic (5-0, 55e). Mais les cinq changements opérés par Thomas Tuchel ont quelque peu désorienté son équipe. Résultat, Chesterfield a commencé à croire au but de l’honneur.

Celui-ci est arrivé après une frappe de Tshimanga repoussée par Bettinelli sur Asante, seul aux six mètres (5-1, 80e). De quoi faire exulter les supporters du leader de 5e division qui pourra s’enorgueillir d’avoir accroché le champion d’Europe sur la deuxième période. Un Chelsea sans doute déjà un peu la tête ailleurs quand on sait la semaine qui l’attend.

