Malheureusement Thiago Silva et N'Golo Kanté ont été testés positifs et sont à l'isolement", a expliqué le technicien au micro de Sky Sports. Ils manqueront donc la réception de Chesterfield samedi en 32e de finale de la FA Cup. Le milieu de terrain français N'Golo Kanté et le défenseur brésilien Thiago Silva ont tous les deux été infectés par le Covid 19, a indiqué mercredi l'entraîneur de Chelsea Thomas Tuchel avant la demi-finale aller de Coupe de la Ligue contre Tottenham. "", a expliqué le technicien au micro de. Ils manqueront donc la réception de Chesterfield samedi en 32e de finale de la FA Cup.

"C'est très important pour nous parce que ce sont deux joueurs capitaux. On n'a eu l'information que ce matin, donc c'est compliqué, mais on va tout donner. Les gars qui sont là ont toute notre confiance et tout notre soutien", a-t-il ajouté. Le champion du monde français avait déjà été contaminé par le nouveau coronavirus fin septembre dernier, ratant deux matches avec les Blues. Pour le remplacer dans l'entre-jeu, Tuchel a choisi de titulariser l'Espagnol Saul Niguez, alors que le Français Malang Sarr est aligné dans l'axe aux côtés d'Antonio Rüdiger pour faire oublier l'absence de l'ancien défenseur central du PSG.

