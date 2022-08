Football

The Power of Sport - "Je ne voulais pas mourir " : l'émouvant témoignage de Clare Shine

Clare Shine, joueuse de Glasgow, décrit pour The Power of Sport, les phases difficiles qu'elle a connues dans sa jeunesse, entre alcool, drogue, dépression et tentative de suicide. Voici son histoire. The Power of Sport est à retrouver tous les mercredis sur Eurosport 1.

