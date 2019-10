Thiago Silva et Verratti s'ajoutent aux nombreux absents du PSG contre Dijon

Thomas Tuchel va devoir composer avec plusieurs absents pour le déplacement à Dijon (20h45) vendredi soir. En plus de Neymar, Thilo Kehrer et Thomas Meunier, l'entraîneur du PSG a annoncé les forfaits de Marco Verratti et Ander Herrera, touchés face à l'OM dimanche dernier. Tuchel a indiqué "espérer" que ces deux joueurs reviennent lundi dans le groupe, afin qu'ils puissent être disponibles pour la Ligue des champions mercredi contre Bruges.

Mais ce n'est pas tout, puisque Thiago Silva sera également absent. Comme expliqué par Tuchel en conférence de presse, le capitaine parisien est malade. Enfin, concernant Edinson Cavani, le coach allemand a assuré que le Matador "allait bien" et qu'il était "disponible pour demain". Idrissa Gueye sera également de retour dans le groupe parisien.