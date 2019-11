Thiago Silva sur Real-PSG : "J'espère que Zidane laissera Rodrygo sur le banc"

Le récital de la pépite brésilienne Rodrygo lors de la dernière journée de Ligue des Champions avec le Real Madrid a tellement marqué les esprits que son compatriote Thiago Silva a reconnu lundi qu'il préférait le voir "sur le banc" lors du choc du 26 novembre contre le Paris SG.

"Je crois que beaucoup de gens sont surpris de voir un gamin de 18 ans jouer avec autant de personnalité (....) J'espère que Zidane (l'entraîneur du Real) le laissera sur le banc", a affirmé le capitaine parisien, des propos rapportés par les médias brésiliens issus d'une conférence de presse de la Seleçao, à Abou Dhabi. Thiago Silva a ensuite éclaté de rire, conscient du fait que le technicien français n'a certainement pas l'intention de se passer de la nouvelle coqueluche du public madrilène.

Rodrygo Goes a brillé de mille feux mercredi contre Galatasaray, avec trois buts et une passe décisive. Il est devenu le deuxième plus jeune joueur à réussir un coup du chapeau dans l'histoire moderne de la C1 depuis l'Espagnol Raul Gonzalez, ancienne gloire du Real, en 1995.

Vidéo - 18 ans et plus précoce que Mbappé : Rodrygo, la bouée de sauvetage de Zidane 01:41

"Il suffit de voir la façon dont il réagit après ses buts, il reste très serein. Ce n'est pas un gamin déluré qui veut se montrer. Il sait ce qu'il veut. Marquer trois buts si jeune en Ligue des Champions, ce n'est pas donné à tout le monde", a insisté Thiago Silva. Rodrygo a été appelé pour la première fois par le sélectionneur Tite pour les matches amicaux contre l'Argentine, vendredi, à Ryad, et la Corée du Sud, mardi, à Abou Dhabi.

"Être appelé en sélection est une opportunité unique, il a rêvé de ce moment. J'espère qu'il va profiter à fond de ce moment unique", a conclu le défenseur de 35 ans.

Le Real reçoit le PSG lors de la 5e et avant-dernière journée de la phase de poules de Ligue des champions dans deux semaines et les Parisiens, déjà qualifiés pour les huitièmes de finale avec quatre victoires en quatre rencontres, sont assurés de terminer en tête de leur groupe s'ils ne perdent pas à Madrid.