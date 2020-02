La Ligue des champions, Thierry Henry ambitionnait certainement de la retrouver plutôt en Europe, lorsqu'il a été appelé à la rescousse de l'AS Monaco le 13 octobre 2018. Mais le désormais coach de l'Impact Montréal n'a tenu que trois mois pour sa première expérience en tant que numéro 1. Le temps pour "Titi" de "prendre des gifles et d'apprendre", comme il l'a récemment dit à L'Equipe.

C'est donc un rendez-vous en terre inconnue qui l'attend pour ce 8e de finale aller à San José pour la C1 de la Concacaf, où la chaleur tropicale va imposer à ses joueurs une terrible amplitude thermique par rapport aux températures montréalaises négatives de février, même si l'Impact a effectué un stage de présaison en Floride fin janvier.

L'occasion pour Henry de prendre ses marques en douceur, lui qui est le 7e entraîneur à prendre les commandes de l'équipe en huit ans et le deuxième Français après l'ancien Lyonnais Rémi Garde (2017-2019). Cette instabilité dans l'encadrement technique, il espère évidemment y mettre fin en imprimant un nouveau style de jeu à l'équipe comme l'ont démontré avec plus ou moins de réussite les matches amicaux de ces derniers jours.

Communication élargie

L'Impact, qui a la volonté de conserver le ballon et de créer le jeu en partant de l'arrière, s'est imposé contre DC United (3-1), avant de perdre face à Philadelphia Union (1-0), Orlando City (1-0), Nashville (1-0) et Tampa Bay (2-1). Plus que le bilan négatif, c'est le manque de réalisme offensif qui pénalise une équipe dépourvue d'Ignacio Piatti, meilleur buteur de l'histoire du club (79 buts en 163 matches), reparti dans son Argentine natale à San Lorenzo.

Thierry HenryGetty Images

"On aurait aimé compter marquer plus de buts. Mais on s'est créé des occasions, ça c'est le côté positif", a néanmoins tempéré le meilleur buteur de l'histoire des Bleus (51 buts) qui s'appuie notamment sur l'attaquant espagnol Bojan Krkic, dont il a été témoin des débuts en pro lorsqu'ils jouaient ensemble au Barça.

Dès sa prise de fonctions, Henry, notamment secondé par Rémy Vercoutre en charge des gardiens, a instauré une communication élargie avec ses joueurs. "Ils sont en demande. Il y a un dialogue. Ça, c'est super important, car il ne faut pas seulement que ce soit le projet du staff poussé sur les joueurs. Il faut aussi qu'eux y adhèrent et y amènent du leur", a-t-il expliqué à Radio Canada.

"Un match difficile"

Car sur le plan du jeu, l'ancien joueur des New York Red Bulls sait qu'il faudra un peu de temps. "Défendre bas, en bloc, au milieu, devant, presser, avoir la balle... il y a pas mal d'infos à digérer et ce n'est pas toujours évident. Je sais qu'il y a un match qui arrive, mais c'est encore tôt pour que les mecs assimilent tout cela", a-t-il complété à la chaîne RDS.

Un match qui "sera difficile", concède-t-il, face à une équipe qui est actuellement deuxième de son Championnat à mi-parcours et a donc de la compétition dans les jambes.

Si pour le commun des amateurs de foot le Deportivo Saprissa ne dit pas grand-chose, pour les livres d'histoire de la Concacaf, qui regroupe les confédérations d'Amérique du nord, centrale et des Caraïbes, ce club a inscrit son nom trois fois au palmarès de la Coupe des clubs champions (1993, 1995, 2005), avant qu'elle ne soit rebaptisée Ligue des champions en 2008-2009. Dans la version actuelle de cette C1, l'hégémonie mexicaine s'est depuis toujours vérifiée avec 11 sacres consécutifs. L'Impact en fit d'ailleurs les frais en 2015, battu en finale par le Club America. Son meilleur résultat à ce jour.