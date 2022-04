beaucoup de respect" pour les coéquipiers de Christian Eriksen, a-t-il dit vendredi sur beIN Sports après le tirage au sort à Doha. Un "ouf" se soulagement ? Peut-être. Mais dans les rangs de l'équipe de France, on préfère garder les pieds sur terre après le tirage au sort de la Coupe du monde 2022 , où elle affrontera le Danemark, la Tunisie ainsi que le vainqueur du barrage entre le Pérou, l'Australie ou les Émirats arabes unis. Le sélectionneur Didier Deschamps, demande notamment "" pour les coéquipiers de Christian Eriksen, a-t-il dit vendredi sur beIN Sports après le tirage au sort à Doha.

"Il faut avoir beaucoup de respect", a insisté le technicien. "C'est la 11e nation (au classement FIFA), demi-finaliste de l'Euro, s'ils sont devant l'Allemagne et les Pays-Bas, cela prouve la qualité de cette équipe." Les deux pays doivent déjà s'affronter en Ligue des nations, "je ne sais pas si c'est parfait", a commenté "DD", "eux aussi auront l'avantage de nous connaître encore mieux, même si ces deux rencontres, une en juin, une en septembre en Ligue des nations, ne seront pas pareilles".

Les horaires, un facteur important selon DD

Le sélectionneur a aussi insisté sur "le plus important", selon lui, "les horaires des matches", qui peuvent encore varier. "On sait qu'on jouera les 22, 26 et 30 (novembre), mais ça passe de 13h00 à 22h00..." Quant à la superstition qui rappelle que la France a été championne du monde quand elle était dans le groupe du Danemark, en 1998 et en 2018, "ne leur dites pas", a plaisanté Deschamps. En 2002 aussi la France était dans le groupe du Danemark, elle avait perdu (2-0) et été éliminée au premier tour.

Le Danemark, c'est costaud, c'est une très bonne équipe, a lui aussi prévenu Noël Le Graët, le patron de la FFF. Ce n'est jamais facile. Sur le papier, on a l'impression qu'on peut gagner les matchs. Mais ça se joue sur le terrain et par expérience, il ne faut jamais fanfaronner avant. Le camp de base ? On l'a finalisé cet après-midi. C'est un hôtel à Doha, qu'on va privatiser totalement, relativement petit par rapport aux autres délégations, mais à trois ou quatre minutes des terrains d'entraînement." , a lui aussi prévenu Noël Le Graët,."

