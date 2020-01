Et si Thomas Müller et Mats Hummels disputaient les jeux Olympiques de Tokyo (24 juillet-9 août) avec la sélection allemande ? Les deux joueurs font en tout cas partie de la pré-liste de 50 noms. La sélection définitive pour le Japon ne sera toutefois annoncée qu'en fin de saison, a indiqué mercredi l'entraîneur des espoirs allemands Stefan Kuntz, qui a remis sa pré-liste à l'agence allemande antidopage (Nada).

Les jeux Olympiques sont disputés par les équipes Espoirs (moins de 23 ans), mais les sélectionneurs ont le droit d'adjoindre trois joueurs plus expérimentés à leur effectif. L'attaquant Thomas Müller, 30 ans, et le défenseur Mats Hummels, 31 ans, champions du monde 2014 au Brésil, ont été évincés l'an dernier sans ménagement de la sélection A par le coach Joachim Löw. Mais tous deux font encore les beaux jours de leurs clubs respectifs, le Bayern Munich et le Borussia Dortmund.

"La nomination définitive se fera en juin"

"En fin de saison, nous regarderons de quels joueurs et de quels postes nous aurons besoin pour compléter l'effectif des Espoirs", a précisé Stefan Kuntz, "la nomination définitive se fera en juin".

Les équipes ont le droit d'emmener 16 joueurs de champ et trois gardiens de buts aux JO. La Fédération allemande prévoit qu'aucun joueur ne pourra disputer à la fois l'Euro-2020 (dont la finale a lieu le 12 juillet) et les JO.