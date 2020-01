On connait deux nouveaux qualifiés pour les JO de Tokyo. La Corée du Sud, qui a battu l'Australie (2-0), et l'Arabie saoudite, qui est venue à bout de l'Ouzbékistan (1-0) en demi-finales du championnat des moins de 23 ans de la Confédération asiatique de football (AFC), qui fait office de tournoi de qualification pour les JO 2020. Les Sud-Coréens participeront à leur neuvième tournoi olympique consécutif, huit ans après avoir décroché la médaille de bronze à Londres lors des JO 2012.

Nasser Al Omran a inscrit à la 87e minute le but qui a propulsé l'Arabie saoudite en finale et offert ainsi un sésame olympique qui échappait à son pays depuis vingt-quatre ans. La Corée du Sud et l'Arabie saoudite ont rejoint parmi les représentants de l'AFC le Japon, qualifié d'office en tant que pays hôte. Les Nippons avaient été éliminés dès la phase de poules de ce tournoi. Le quatrième et dernier billet alloué à l'AFC se jouera samedi lors du match pour la 3e place entre l'Australie et l'Ouzbékistan, qui n'a jamais participé aux JO.