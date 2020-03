Les rêves de JO se sont sûrement éteint pour Kylian Mbappé. Ce mardi, L'Equipe révèle que le Paris Saint-Germain aurait envoyé un courrier à la FFF en fin de semaine dernière pour lui faire part de son refus de voir Kylian Mbappé participer aux Jeux Olympiques de Tokyo avec l'équipe de France, quelques jours seulement après avoir joué l'Euro 2020 sous les ordres de Didier Deschamps.

De son côté, Kylian Mbappé n'avait jamais caché son désir de participer aux JO. Sans vouloir cependant se mettre son employeur à dos. "Je n'irai pas au clash, déclarait-il en décembre dernier à France Football. La participation aux JO, je ne maîtrise pas tout. Bien sûr que je veux y aller, mais si mon club ne veut pas que j'y aille..."

Quelques jours avant ces affirmations, Leonardo, le directeur sportif du PSG, avait laissé entendre que l'affaire allait être compliquée. "On doit bien gérer notre joueur, le protéger et ne pas l'exposer, avait assuré le Brésilien sur RMC. Il a besoin de son repos, on va parler doucement avec la FFF mais on va considérer tous les aspects. Aujourd'hui le calendrier est très chargé, pour tout le monde. Malheureusement il y a de la difficulté parce qu'il y a trop de matches dans une saison." Leonardo et le PSG craignent en effet que l'un de leurs joueurs majeurs enchaîne pratiquement deux saisons de suite. Avec les risques de blessure que cela contient.

Pourtant, Noël Le Graët avait fait savoir dans les colonnes de L'Equipe, en début d'année, qu'il allait tout faire pour que Kylian Mbappé joue les JO avec Sylvain Ripoll. Le Parisien figurait même dans la pré-liste du sélectionneur des Espoirs. "Je me mets à la place du PSG. Ils n'ont peut-être pas très envie qu'il fasse toutes les compétitions, avait reconnu le président de la FFF. Mais je ne pense pas qu'ils s'y opposeraient. En termes d'image, ce serait compliqué pour eux. Et pour nous, compliqué de ne pas le sélectionner." Alors que le Real Madrid poursuit son opération séduction pour le recruter cet été, pas sûr que cette décision du PSG ne joue en sa faveur, à l'heure où les deux parties négocient une éventuelle prolongation de contrat...