Kylian Mbappé a maintenant un soutien de poids. Alors qu'il souhaite disputer les Jeux Olympiques l'été prochain, l'attaquant tricolore a reçu l'appui de Noël Le Graët. "Je vais appeler le PSG pour en discuter, a assuré le président de la Fédération Française de Football, dans un entretien accordé à nos confrères de L'Equipe. Lui a envie. Notre sélectionneur [Sylvain Ripoll, NLDR] a très envie."

Fin communicant, le dirigeant a mis le champion de France dans l'embarras. "J'aimerais assez qu'il soit aux JO, notamment pour l'image, a-t-il insisté. Je me mets à la place du PSG. Ils n'ont peut-être pas très envie qu'il fasse toutes les compétitions. Mais je ne pense pas qu'ils s'y opposeraient. En termes d'image, ce serait compliqué pour eux. Et pour nous, compliqué de ne pas le sélectionner."

Leonardo et le PSG ne sont pas chauds

Paris pourrait effectivement refuser de libérer son chouchou, qui devrait déjà disputer l'Euro, du 12 juin au 12 juillet prochain, alors que les JO débuteront moins de deux semaines plus tard, le 24 juillet. S'il n'a pas définitivement tranché, le club de la capitale a déjà fait part de sa réticence, par la voix de son directeur sportif, Leonardo.

"On doit bien le gérer, le protéger et ne pas l'exposer, avait confié le Brésilien au micro de RMC Sport, en marge du tirage au sort de la Ligue des champions, en décembre. Il a besoin de son repos, on va parler doucement mais on va considérer tous les aspects." Deux mois plus tard, la balle est de nouveau dans le camp parisien.