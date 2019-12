Kylian Mbappé aux JO 2020 ? Tuchel s'en remet à Leonardo

L'annonce d'une participation aux JO 2020 aurait pu être un beau cadeau d'anniversaire pour Kylian Mbappé. Alors que le prodige du foot français fête ce vendredi ses 21 ans, Thomas Tuchel a préféré botté le sujet en touche, à la veille de la dernière journée de la phase aller. "Le joueur et le club doivent discuter ensemble et trouver une solution, a évacué l'entraîneur allemand en conférence de presse. On en a déjà parlé il y a quelques mois avec Kylian, mais le plus important est qu'il en parle avec Leonardo afin de trouver une solution".

Justement, le Brésilien avait donné une tendance, plutôt négative, ce lundi dans un entretien accordé à RMC. "On doit bien gérer notre joueur, le protéger et ne pas l'exposer. Il a besoin de son repos, on va parler doucement avec la FFF mais on va considérer tous les aspects. Aujourd'hui le calendrier est très chargé, pour tout le monde. Malheureusement il y a de la difficulté parce qu'il y a trop de matches dans une saison", a remarqué l'ancien joueur du Paris Saint-Germain (1996-1997).

Mbappé parlera prochainement avec Le Graët

Cette saison, le champion du monde 2018 a en effet manqué le mois de septembre à cause d'une blessure aux ischio-jambiers avant de rechuter jusqu'à mi-octobre. Une participation aux JO, avant l'Euro 2020, lui assurerait un agenda très musclé cet été et lui ferait manquer ensuite plusieurs semaines de compétition.

Cependant, l'ancien Monégasque a soif de titres et la médaille d'or olympique fait également partie de son immense tableau de chasse. Kylian Mbappé en parlera avec Noël Le Graët au premier semestre 2020. Ne manquera plus ensuite que l'aval du PSG. Mais ce n'est pas encore gagné...