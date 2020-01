Vingt-quatre ans après les JO d'Atlanta, l'équipe de France de football va retrouver le tournoi olympique. Est-ce que ce sera avec Kylian Mbappé, le jeune prodige du foot français ? Sur la chaîne l'Equipe, Noël Le Graët a assuré que le dossier était "compliqué". "Je vais voir tout le monde et on discutera, a assuré le président de la FFF. Les dates ne sont pas faciles et si on va au bout de l'Euro, ce que je souhaite, il y a peu de temps avant les Jeux."

Si la France venait à jouer la finale du championnat d'Europe (ndlr : le 12 juillet), l'ancien Monégasque n'aurait que douze jours pour enchaîner avec les JO avant d'embrayer avec la L1 qui reprendra ses droits le vendredi 7 août. Une succession de compétitions qui réduirait considérablement le temps de vacances du champion du monde français. "J'ai vu aussi que Neymar voulait jouer avec le Brésil, je trouve ça très bien. Le PSG aura un petit peu plus de mal à débuter le championnat, ce sera plus équilibré pendant quelques matches", a par ailleurs souligné Noël Le Graët.

Le Graët doit convaincre Leonardo

Si Kylian Mbappé n'a jamais caché son désir de participer aux Jeux Olympiques de Tokyo, Leonardo ne semble pas enclin à le laisser partir. "On doit bien gérer notre joueur, le protéger et ne pas l'exposer. Il a besoin de son repos, on va parler doucement avec la FFF mais on va considérer tous les aspects. Aujourd'hui le calendrier est très chargé, pour tout le monde. Malheureusement il y a de la difficulté parce qu'il y a trop de matches dans une saison", a déclaré le Brésilien à la mi-décembre sur RMC. Si Kylian Mbappé loupait son tour en 2020, il y aurait encore une session de rattrapage quatre ans plus tard à Paris.