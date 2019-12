Mbappé aux JO-2020 ? Le Graët veut "discuter" avec le PSG

Kylian Mbappé passera-t-il l'été en bleu ? Après le championnat d'Europe des nations (12 juin-12 juillet), l'attaquant parisien se verrait bien représenter à nouveau l'équipe de France lors du tournoi olympique de Tokyo (23 juillet-8 août). Et Noël Le Graët s'en est réjoui jeudi dans un entretien à l'AFP. "Kylian a manifesté l'envie de disputer cette compétition. Quand il l'a déclaré, j'ai trouvé cela super bien (...) On est ravi, il peut y avoir des réticences, mais pas chez nous", a considéré le président de la FFF.

Pourtant la proximité temporelle des deux compétitions (à peine 10 jours d'écart) devrait constituer un frein à une telle entreprise. Le patron du foot français a d'ailleurs d'abord lancé que Sylvain Ripoll, sélectionneur des Espoirs et de l'équipe olympique, n'allait "pas prendre des joueurs qui ont disputé l'Euro". Avant de se reprendre, sourire aux lèvres : "Non, je n'ai pas dit cela à 100%... Il peut peut-être y en avoir un."

Vidéo - Mbappé aux JO ? "Je ne suis pas son employeur" 01:11

Cumuler Euro-JO irait contre les intérêts du PSG

Champion du monde 2018 avec les Bleus, Kylian Mbappé (20 ans) a suggéré qu'il pourrait participer au tournoi olympique de football, compétition ouverte aux joueurs de moins de 24 ans (plus trois "jokers" plus âgés), juste après l'Euro disputé dans douze villes d'Europe. "Maintenant, on va voir. Ce n'est pas le tout de dire 'J'ai envie d'y aller', il y aura des conséquences pour le PSG. Il faudra qu'on lui en reparle, parce que c'était lancé comme ça en l'air. Didier (Deschamps), lui, s'en fiche car il aura joué (l'Euro) avant", a estimé non sans lucidité Le Graët.

Car enchaîner deux tournois de cette nature après une saison pleine sous les couleurs parisiennes pourrait s'avérer très risqué sur le plan physique. Si Mbappé ne prend pas de vacances ou ne fait pas de vraie coupure, la fatigue accumulée pourrait causer des blessures et handicaper le joueur et son club en début d'exercice 2020-2021. Le dirigeant de la FFF s'attend-il à un coup de fil de l'entraîneur parisien Thomas Tuchel ou du directeur sportif Leonardo ? "Moi, je vais aller les voir", a-t-il rétorqué, préférant prendre les devants. "Pour avoir déjà confirmation que Mbappé est toujours intéressé, ou s'il s'agissait d'une parole en l'air. Je vais discuter avec Leonardo."

Par ailleurs, le patron de la FFF a indiqué qu'il laisserait carte blanche à Ripoll pour constituer son équipe, notamment en ce qui concerne l'identité des trois "jokers". Jusqu'à imaginer une convocation de Karim Benzema, mis de côté en Bleu par Deschamps depuis le début de l'affaire du chantage à la sex-tape à l'encontre de Mathieu Valbuena ? "Il est sélectionnable, il n'est pas suspendu par la Fédération", a répondu Le Graët. "Après, cela paraît improbable quand même. Je vois mal Sylvain Ripoll se mettre en contradiction avec Didier."