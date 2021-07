"Trois membres de la délégation de l'équipe sud-africaine de football ont fait l'objet d'un contrôle positif au Covid-19 et sont à l'isolement dans un établissement adéquat de Tokyo-2020", indique le SASCO dans son communiqué. "Le reste de l'équipe a subi deux tests négatifs et fait l'objet d'un suivi selon les recommandations des autorités médicales locales", poursuit le texte.

Il s'agit de Thabiso Monyane et de Kamohelo Mahlatsi, pour les joueurs, et de l'analyste vidéo de l'équipe. Dans la matinée de dimanche, le comité d'organisation Tokyo-2020 avait annoncé que trois personnes, deux sportifs et un membre de l'encadrement d'un même pays et du même sport, avaient été testés positifs au coronavirus, sans donner d'autres informations. L'Afrique du Sud fait partie du groupe de la France, du Japon et du Mexique dans le tournoi messieurs des JO-2020.

Le comité olympique sud-africain précise par ailleurs qu'un quatrième membre de la délégation sud-africaine, un entraîneur de rugby à VII, a également été placé à l'isolement suite à un test positif au Covid-2019 réalisé à Kagashimo où l'équipe est en stage de préparation.

