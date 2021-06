C'est un véritable casse tête pour Sylvain Ripoll. Alors que plusieurs clubs refusent de libérer leurs joueurs pour les prochains Jeux Olympiques de Tokyo , le sélectionneur peine à constituer sa liste. Fort heureusement, la FIFA a récemment accordé une dérogation à la France pour sélectionner des joueurs qui ne figuraient pas dans la préliste. Devant tant de difficultés, Adil Rami, ancien international des Bleus, a lancé sa candidature.

Tokyo 2020 Gasquet et Mannarino cèdent leur place aux Jeux à Chardy et Simon HIER À 20:38

"J'ai entendu dire qu'on est en manque de joueurs pour les JO, j'en profite pour lancer ma candidature. C'est une équipe jeune, j'ai le caractère pour les encadrer", a déclaré l'ex-défenseur de l'OM sur RMC. Avant de relancer : "J'aime mon pays, et je sais que je peux apporter quelque chose en plus à cette équipe. Si je mets les pieds là-dedans, on arrivera en finale, c'est sûr", a-t-il plus ou moins ironisé.

Tokyo 2020 Neymar pas appelé pour les JO, au contraire de Dani Alves 17/06/2021 À 15:22