Sensation à Tokyo. L'équipe de football féminine des Etats-Unis, championne du monde en titre et grande favorite du tournoi olympique, a été balayée lors de son entrée en lice dans la compétition par une superbe équipe de Suède (3-0), mercredi matin à Tokyo.

Battues par trois buts d'écart et surtout incapables de marquer, les partenaires de Megan Rapinoe ont vécu un cauchemar sur la pelouse du stade de Tokyo où elles ont semblé impuissantes. Team USA a, et c'est rare de le dire, concédé une défaite logique. Stina Blackstenius a marqué un doublé (25e, 55e). Lina Hurtig a inscrit le troisième et dernier but à la 72e minute.

Ce surprenant revers a surtout mis fin à l'incroyable série d'invincibilité de 43 matches des quadruples championnes olympiques (1996, 2004, 2008 et 2012). Cette série avait pris source en janvier 2019 après une défaite face à l'équipe de France (3-1) au Havre. Entre le stade Océane et le stade de Tokyo, les Américaines avaient gagné 39 de leurs 43 rencontres et remporté le Mondial 2019 en France. Au niveau où elles évoluent, cette entrée en matière est une véritable claque.

