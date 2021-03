C'est un rêve. Et il ne s'en est jamais caché. Kylian Mbappé veut jouer les Jeux Olympiques. Mais pour cette année, le champion du monde 2018 semble s'être fait une raison. D'après le Parisien, l'ancien Monégasque a décidé d'y renoncer . Sans grande surprise étant donné le calendrier surchargé qui l'attend dans cette saison bouleversée par la pandémie du Covid-19.

Kylian Mbappé s'était déclaré prêt à disputer les Jeux en décembre 2019. Mais le Paris Saint-Germain était vite monté au créneau pour faire savoir à la FFF qu'il ne souhaitait pas libérer son joueur . La frilosité compréhensible du PSG n'est pas cependant la raison principale de l'abandon des espoirs d'être à Tokyo pour l'enfant de Bondy.

2024 en tête ?

Depuis ses premières sorties sur les Jeux, la pandémie de coronavirus a tout changé. Et alors qu'un doute plane toujours sur son avenir à un an de la fin de son contrat à Paris et que cet été pourrait marquer la fin de son passage en L1, cette saison déjà harassante va s'enchaîner avec l'Euro (11 juin au 11 juillet). Se rendre au Japon pour disputer le tournoi olympique quelques jours après la fin du championnat d'Europe (22 juillet au 7 août) semble alors impensable, tant sur le plan logistique que de la fatigue.

Selon Le Parisien, les rêves olympiques de Mbappé ne sont cependant pas totalement envolés. L'attaquant songe maintenant aux Jeux 2024 à Paris. Depuis 1992, trois joueurs de plus de 23 ans peuvent en effet espérer participer au tournoi de football des JO, ce qui laisse une porte ouverte au champion du monde…

