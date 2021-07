Qui succèdera au Brésil victorieux en 2016 de Marquinhos, Gabriel Jesus et Neymar ? Pour les Jeux de Tokyo ( du 23 juillet au 8 août prochain ), ils sont 22 joueurs à avoir été sélectionnés pour représenter le "Brésil olympique", parmi lesquels des visages connus du grand public, comme celui de Dani Alves.

L'ancien latéral du FC Barcelone et du PSG faisait déjà partie de la première liste de 18 joueurs révélée mi-juin par la fédération brésilienne de football. Ce samedi, c'est la liste finale qui a été dévoilée, avec quelques ajustements. On retrouve le joueur de l'OL Bruno Guimaraes, des anciens de Ligue 1 comme Diego Carlos ou Gabriel Magalhaes, et même des joueurs confirmés de la sélection A comme Richarlison.